В Одесі горів 25-поверховий житловий будинок

“1 листопада о 20:53 у м. Одеса по вул. Люстдорфська дорога, 55/2 у квартирі на 25 поверсі 25-ти поверхового житлового будинку виникла пожежа. Рятувальники, що прибули на місце події, демонтували зачинені металеві двері на 25 поверх за допомогою бензоріза, після чого приступили до гасіння пожежі. Одночасно проводилась евакуація мешканців будинку. Підрозділами ДСНС врятовано 6 людей. О 21:49 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. О 22:14 — ліквідовано. Жертв та постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині горів готельно-ресторанний комплекс.