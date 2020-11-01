В Одессе горел 25-этажный жилой дом

“1 ноября в 20:53 в г. Одесса по ул. Люстдорфская дорога, 55/2 в квартире на 25 этаже 25-ти этажного жилого дома возник пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели демонтировали закрытые металлические двери на 25 этаж с помощью бензореза, после чего приступили к тушению пожара. Одновременно проводилась эвакуация жильцов дома. Подразделениями ГСЧС спасены 6 человек. В 21:49 пожар локализован на площади 100 кв. м. В 22:14 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Житомирской области горел гостинично-ресторанный комплекс.