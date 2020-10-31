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На Житомирщині горів готельно-ресторанний комплекс

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На території готельно-ресторанного комплексу “Дубки” на Житомирщині виникла пожежа покрівлі двоповерхової будівлі з послідуючим розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої дерев’яної будівлі, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

“31 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Оліївка Житомирського району на території готельно-ресторанного комплексу „Дубки“ виникла пожежа покрівлі двоповерхової будівлі з послідуючим розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої дерев’яної будівлі. Орієнтовно площа пожежі складає 200 м кв”, — йдеться у повідомленні.

УДСНС додали, що о 15:50 пожежу локалізовано, а о 17:10 — ліківідовано.

До гасіння залучалось 24 особи та 5 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Харкові горіла будівля м’ясокомбінату.

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