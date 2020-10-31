В Житомирской области горел гостинично-ресторанный комплекс
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На территории гостинично-ресторанного комплекса “Дубки” в Житомирской области возник пожар кровли двухэтажного здания с последующим распространением на кровлю рядом расположенной деревянного здания, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
"31 октября в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Олиевка Житомирского района на территории гостинично-ресторанного комплекса "Дубки" возник пожар кровли двухэтажного здания с последующим распространением на кровлю рядом расположенного деревянного здания. Ориентировочно площадь пожара составляет 200 кв", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что в 15:50 пожар локализован, а в 17:10 - ликивидован.
К тушению привлекалось 24 человека и 5 единиц техники ГСЧС.
Напомним, в Харькове горела здание мясокомбината.