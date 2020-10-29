У Харкові горіла будівля м’ясокомбінату
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Харкові рятувальники ліквідували пожежу в триповерховій адмінбудівлі м’ясокомбінату. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Харківській області.
"29 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Харків по вул. Азовстальська, 7 на території м’ясокомбінату виникла пожежа фасаду триповерхової адміністративної будівлі", - йдеться в повідомленні.
Так, о 14:07 вогнеборці оперативно локалізували пожежу фасадної обшивки будівлі на площі 50 кв. м. О 15:02 пожежу було ліквідовано.
Зазначається, що до гасіння залучались 35 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, двоє дітей загинули на пожежі в Одеській області.