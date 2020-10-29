У Харкові горіла будівля м’ясокомбінату

"29 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Харків по вул. Азовстальська, 7 на території м’ясокомбінату виникла пожежа фасаду триповерхової адміністративної будівлі", - йдеться в повідомленні.

Так, о 14:07 вогнеборці оперативно локалізували пожежу фасадної обшивки будівлі на площі 50 кв. м. О 15:02 пожежу було ліквідовано.

Зазначається, що до гасіння залучались 35 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, двоє дітей загинули на пожежі в Одеській області.