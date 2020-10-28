В Одеській області на пожежі загинули дві дитини: одній не було й року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Двоє дітей загинули на пожежі в Одеській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"28 жовтня о 9:57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що в Роздільнянському районі в селі Новокрасне на вулиці Набережна сталось загоряння одноповерхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що сталось загоряння кімнати житлового будинку на площі 30 кв. м.
"Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили двох дітей, без ознак життя (2 роки та 8 місяців). Пожежа локалізована о 10:33, ліквідована о 11:07", - сказано у повідомленні.
До ліквідації пожежі залучено 4 рятувальники та 1 одиниця основної пожежної техніки. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Рівненській області під час пожежі загинуло троє людей.