В Одесской области на пожаре погибли два ребенка: одному не было и года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Двое детей погибли на пожаре в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"28 октября в 9:57 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Раздельнянском районе в селе Новокрасное на улице Набережная произошло возгорание одноэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.
По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошло возгорание комнаты жилого дома на площади 30 кв. м.
"Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили двух детей, без признаков жизни (2 года и 8 месяцев). Пожар локализован в 10:33, ликвидирован в 11:07", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 4 спасателя и 1 единица основной пожарной техники. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Ровенской области во время пожара погибли три человека.