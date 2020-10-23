У Рівненській області під час пожежі загинуло троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Рівненській області під час пожежі у приватному будинку загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
“23 жовтня о 00:12 у с. Переброди Дубровицького району в приватному житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи. О 03:55 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 48 кв. м... Причина пожежі встановлюється”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Вінницькій області виявили тіла чотирьох осіб, три з яких були мертві, а одна людина непритомна. Серед загиблих двоє дітей. Ймовірна причина смерті — отруєння природним газом.