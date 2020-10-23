В Ровенской области во время пожара погибли три человека

“23 октября в 00:12 в с. Переброди Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека. В 3:55 пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и повреждены вещи домашнего обихода на площади 48 кв. м... Причина пожара устанавливается”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Винницкой области обнаружили тела четырех человек, трое из которых были мертвы, а один человек без сознания. Среди погибших двое детей. Предполагаемая причина смерти — отравление природным газом.