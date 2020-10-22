На Вінничині знайшли мертвими трьох осіб, серед них діти: підозрюють отруєння природним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Вінницькій області виявили тіла чотирьох осіб, три з яких були мертві, а одна людина непритомна. Серед загиблих двоє дітей. Як повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, ймовірна причина смерті - отруєння природним газом, інформує УНН.
“21 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Голодьки Хмільницького району в приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб (з них 2 дітей 2015 та 2017 р.н.) та 1 особу в непритомному стані, яку госпіталізовано до лікарні”, — повідомили надзвичайники.
При огляді місця ознак пожежі виявлено не було.
“Ймовірна причина — отруєння природним газом”, — повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, у Хмельницькій області через порушення правил експлуатації пічного опалення сталося отруєння чадним газом, госпіталізовано 5 осіб, серед них діти.