На Вінничині знайшли мертвими трьох осіб, серед них діти: підозрюють отруєння природним газом

“21 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що у с. Голодьки Хмільницького району в приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб (з них 2 дітей 2015 та 2017 р.н.) та 1 особу в непритомному стані, яку госпіталізовано до лікарні”, — повідомили надзвичайники.

При огляді місця ознак пожежі виявлено не було.

“Ймовірна причина — отруєння природним газом”, — повідомили у пресцентрі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області через порушення правил експлуатації пічного опалення сталося отруєння чадним газом, госпіталізовано 5 осіб, серед них діти.