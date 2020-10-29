В Харькове горело здание мясокомбината
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Харькове спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном админздании мясокомбината. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"29 октября в ГСЧС поступила информация, что в г. Харьков по ул. Азовстальская, 7 на территории мясокомбината возник пожар фасада трехэтажного административного здания", - говорится в сообщении.
Так, в 14:07 пожарные оперативно локализовали пожар фасадной обшивки здания на площади 50 кв. м. В 15:02 пожар был ликвидирован.
Отмечается, что к тушению привлекались 35 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.
Напомним, двое детей погибли на пожаре в Одесской области.