В Харькове посреди ночи горело студенческое общежитие: людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Харькове в ночь на 5 ноября произошел пожар в девятиэтажном студенческом общежитии. Пожарными было спасено 5 студентов, еще 30 человек были эвакуированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Сообщение о пожаре в студенческом общежитии Национального фармацевтического университета на проспекте Юбилейный, 48, спасатели получили 5 ноября в 1:20.
На место отправили 30 спасателей. На момент их прибытия в комнате на 8-м этаже 9-этажного здания общежития горели мебель, домашние вещи и холодильник на площади около 8 кв. м.
"Из-за сильного задымления возникла угроза жителям общежития. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и эвакуации людей. Всего с верхних этажей были спасены 5 человек, еще 30 студентов были эвакуированы", - сообщили в ГСЧС.
В 1:47 пожар был локализован, а в 2:38 ликвидирован полностью.
"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрической сети", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Черкасской области во время пожара в доме погибли 3 человека, среди них - ребенок.