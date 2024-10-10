В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о вражеских БпЛА
Киев • УНН
В Кривом Роге произошли взрывы. Ранее Воздушные Силы предупреждали о группах вражеских ударных БпЛА, которые двигались с Херсонщины в направлении города.
В Кривом Роге произошли взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Напомним
Ранее Воздушные Силы информировали о нескольких группах вражеских ударных БпЛА, которые направляются из Херсонской области в направлении Кривого Рога.
В Кривом Роге прогремел взрыв25 апреля 2024, 10:13 • 22352 просмотра