В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о вражеских БпЛА

В Кривом Роге произошли взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали о нескольких группах вражеских ударных БпЛА, которые направляются из Херсонской области в направлении Кривого Рога.

В Кривом Роге прогремел взрыв