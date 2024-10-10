В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о вражеских БпЛА

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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
8 октября 2024, 13:10  •  127710 просмотра

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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

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В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
8 октября 2024, 11:11  •  128288 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  164222 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

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В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о вражеских БпЛА

В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 04:07  •  7950 просмотра

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В Кривом Роге произошли взрывы. Ранее Воздушные Силы предупреждали о группах вражеских ударных БпЛА, которые двигались с Херсонщины в направлении города.

В Кривом Роге произошли взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали о нескольких группах вражеских ударных БпЛА, которые  направляются из Херсонской области в направлении Кривого Рога.

В Кривом Роге прогремел взрыв25 апреля 2024, 10:13 • 22352 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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