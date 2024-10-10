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У Кривому Розі пролунали вибухи після попередження про ворожі БпЛА

У Кривому Розі пролунали вибухи після попередження про ворожі БпЛА

Київ • УНН

 • 31883 перегляди

У Кривому Розі сталися вибухи. Раніше Повітряні Сили попереджали про групи ворожих ударних БпЛА, що рухалися з Херсонщини у напрямку міста.

У Кривому Розі сталися вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили інформували щодо декілька груп ворожих ударних БпЛА, які  прямують з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

У Кривому Розі пролунав вибух 25.04.24, 13:13 • 22441 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kryvyi-rihКривий Ріг
khersonХерсон

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