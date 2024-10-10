У Кривому Розі пролунали вибухи після попередження про ворожі БпЛА
Київ • УНН
У Кривому Розі сталися вибухи. Раніше Повітряні Сили попереджали про групи ворожих ударних БпЛА, що рухалися з Херсонщини у напрямку міста.
У Кривому Розі сталися вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили інформували щодо декілька груп ворожих ударних БпЛА, які прямують з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.
У Кривому Розі пролунав вибух 25.04.24, 13:13 • 22441 перегляд