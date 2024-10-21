В Кривом Роге после атаки рф 5 пострадавших
Киев • УНН
Пять человек обратились к медикам в Кривом Роге после российских ракетных атак. Повреждены несколько пятиэтажек, магазины, отделение почты и аптека, разбиты окна и двери.
В Кривом Роге в Днепропетровской области известно о 5 пострадавших после утренней атаки российских войск, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Сегодня в Кривом Роге к медикам обратились пять человек, пострадавших от российского террора. Это женщины 33 и 51 года. И мужчины - 19, 36 и 66 лет. Состояние всех легкое. Будут лечиться амбулаторно
По его словам, вражеские ракетные атаки на Кривой Рог продолжаются три дня подряд. "Еще не успевали люди оправиться после пережитого ужаса, как агрессор бил снова. Из-за утреннего удара, по уточненной информации, повреждены несколько пятиэтажек, магазины, отделение почты и аптека. Там побиты окна и двери", - сообщил глава ОВА.
россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: поврежден объект культуры21 октября 2024, 08:49 • 11190 просмотров