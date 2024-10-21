В Кривом Роге после атаки рф 5 пострадавших

В Кривом Роге в Днепропетровской области известно о 5 пострадавших после утренней атаки российских войск, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Сегодня в Кривом Роге к медикам обратились пять человек, пострадавших от российского террора. Это женщины 33 и 51 года. И мужчины - 19, 36 и 66 лет. Состояние всех легкое. Будут лечиться амбулаторно - написал Лысак.

По его словам, вражеские ракетные атаки на Кривой Рог продолжаются три дня подряд. "Еще не успевали люди оправиться после пережитого ужаса, как агрессор бил снова. Из-за утреннего удара, по уточненной информации, повреждены несколько пятиэтажек, магазины, отделение почты и аптека. Там побиты окна и двери", - сообщил глава ОВА.

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