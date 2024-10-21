У Кривому Розі після атаки рф 5 постраждалих
Київ • УНН
П'ятеро людей звернулися до медиків у Кривому Розі після російських ракетних атак. Пошкоджено кілька п'ятиповерхівок, магазини, відділення пошти та аптеку, побито вікна та двері.
У Кривому Розі у Дніпропетровській області відомо про 5 постраждалих після ранкової атаки російських військ, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Сьогодні у Кривому Розі до медиків звернулися п’ятеро людей, постраждалих від російського терору. Це жінки 33 та 51 року. І чоловіки – 19, 36 й 66 років. Стан усіх легкий. Лікуватимуться амбулаторно
З його слів, ворожі ракетні атаки на Кривий Ріг тривають три дні підряд. "Ще не встигали люди оговтатися після пережитого жаху, як агресор бив знову. Через ранковий удар, за уточненою інформацією, пошкоджені кілька п'ятиповерхівок, магазини, відділення пошти та аптека. Там побиті вікна та двері", - повідомив голова ОВА.
росіяни знову завдали ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджено об'єкт культури21.10.24, 11:49 • 17840 переглядiв