росіяни знову завдали ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджено об'єкт культури
Київ • УНН
У Кривому Розі стався ракетний удар, внаслідок якого пошкоджено об'єкт культури. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
У Кривому Розі Дніпропетровської області - черговий ракетний удар російських військ, внаслідок якого пошкоджено об'єкт культури, про загиблих і постраждалих не повідомляється, поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у понеділок, пише УНН.
Знову ракетний удар по Кривому Рогу. Пошкоджений об'єкт культури. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає
Як уточнив Лисак в ефірі телемарафону, "ранок понеділка почався з не дуже гарних новин, бо в межах 10:30 був черговий удар по місту Кривий Ріг". З його слів, на місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Ракетний удар по Кривому Рогу: 4 постраждалих, пошкоджено будівлі21.10.24, 08:01 • 39526 переглядiв