россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: поврежден объект культуры

В Кривом Роге Днепропетровской области - очередной ракетный удар российских войск, в результате которого поврежден объект культуры, о погибших и пострадавших не сообщается, указал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Снова ракетный удар по Кривому Рогу. Поврежден объект культуры. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет - написал Лысак.

Как уточнил Лысак в эфире телемарафона, "утро понедельника началось с не очень хороших новостей, потому что в пределах 10:30 был очередной удар по городу Кривой Рог". По его словам, на месте работают спасатели и правоохранители.

Ракетный удар по Кривому Рогу: 4 пострадавших, повреждены здания