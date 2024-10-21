россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: поврежден объект культуры
Киев • УНН
В Кривом Роге произошел ракетный удар, в результате которого поврежден объект культуры. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил председатель Днепропетровской ОГА.
В Кривом Роге Днепропетровской области - очередной ракетный удар российских войск, в результате которого поврежден объект культуры, о погибших и пострадавших не сообщается, указал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Снова ракетный удар по Кривому Рогу. Поврежден объект культуры. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет
Как уточнил Лысак в эфире телемарафона, "утро понедельника началось с не очень хороших новостей, потому что в пределах 10:30 был очередной удар по городу Кривой Рог". По его словам, на месте работают спасатели и правоохранители.
Ракетный удар по Кривому Рогу: 4 пострадавших, повреждены здания21 октября 2024, 05:01 • 14615 просмотров