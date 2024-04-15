В Кривом Роге отменили экстренное отключение света

В Кривом Роге восстановление электроснабжения для большинства жителей после аварийного отключения. Об этом сообщили в официальном канале компании ДТЭК, передает УНН.

Детали

Кривой Рог: 145 000 семей снова со светом после непогоды Погодные условия вызвали обесточивание части жителей Криворожского района. Сейчас большинство жителей города со светом. Продолжаем работать с точечными заявками говорится в сообщении компании в телеграмме.

Напомним,

Из-за экстремальных погодных условий в городе в понедельник, 15 апреля, отключили от электричества большую часть абонентов. Больницы и критическая инфраструктура работали на генераторах.

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