В Крыму зазвучали предложения о депортации людей, имеющих проукраинскую позицию

В публичной плоскости во временно оккупированном Крыму начали говорить о депортации людей, которые хотят деоккупации полуострова и возвращения украинской власти. Об этом УНН пишет со ссылкой на Крым Реалии.

Детали

Представитель так называемой "крымской межнациональной миссии" Заур Смирнов в комментарии пропагандистам из росСМИ заявил, что нужно законодательно закрепить термин "ждун", имея в виду людей, ожидающих возвращения в Крым украинской власти. По его словам, кроме административного и уголовного преследования нужно начать депортацию таких граждан.

Напомним

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс, из-за двух ключевых точек входа: Крымский мост и Перекопский перешеек.

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