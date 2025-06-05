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Financial Times

В Крыму вблизи села Перекоп вспыхнул масштабный природный пожар

Киев • УНН

 • 212 просмотра

На выезде из Крыма зафиксирован большой ландшафтный пожар вблизи села Перекоп. Огонь быстро разрастается из-за жары, сухой и ветреной погоды в регионе.

В Крыму вблизи села Перекоп вспыхнул масштабный природный пожар

На первых километрах Крымского полуострова, аннексированного россией, вблизи начала материковой части Украины начался крупный природный пожар. Огонь быстро разрастается и подступает к населенному пункту. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Сообщается, что ориентировочный центр пожара находится по координатам 46.1461, 33.63616.

Самый мощный, возможно, ландшафтный пожар наблюдается на выезде из Крыма возле села Перекоп, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки

- говорится в сообщении.

Ситуацию усугубляет жаркая, и вместе с тем сухая и ветреная погода, установившаяся в регионе в последние дни.

Перекооп или Ор-Капы (крым. Or Qapı) - село в Украине, подчиненное Армянскому городскому совету Перекопского района Автономной Республики Крым.

Лилия Набока

Лилия Набока

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