У Криму поблизу села Перекоп спалахнула масштабна природна пожежа

На перших кілометрах Кримського півострова, анексованого росією, поблизу початку материкової частини України зайнялася велика природна пожежа. Вогонь швидко розростається і підступає до населеного пункту. Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що орієнтовний центр пожежі знаходиться за координатами 46.1461, 33.63616.

Найпотужніша, можливо, ландшафтна пожежа спостерігається на виїзді з Криму біля села Перекоп, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки - йдеться у повідомленні.

Ситуацію погіршує спекотна, і разом з тим суха та вітряна погода, яка в останні дні встановилася у регіоні.

Перекооп або Ор-Капи (крим. Or Qapı) - село в Україні, підпорядковане Армянській міській раді Перекопського району Автономної Республіки Крим.