В Крыму прогремели мощные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Местные Тg-каналы сообщают о мощных взрывах в Джанкойском районе недалеко от аэродрома. Отмечается, что слышно было и в Красноперекопском районе, передает УНН.
Детали
Крымские Tg-каналы со ссылкой на местных жителей публикуют фотографии в небе ракет в районе села Заречное под Джанкоем, и сообщают о трех мощных взрывах, первые два примерно в 10:30 и третий в 10.46. Отмечается, что до Джанкойского военного аэродрома - 5 км.
Дополнение
Во временно занятом оккупантами Мариуполе в Донецкой области утром прозвучали взрывы, фиксировали работу вражеской ПВО, также россияне подняли авиацию, сообщил в среду советник мэра города Петр Андрющенко.
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