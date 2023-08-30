В Крыму прогремели мощные взрывы

Детали

Крымские Tg-каналы со ссылкой на местных жителей публикуют фотографии в небе ракет в районе села Заречное под Джанкоем, и сообщают о трех мощных взрывах, первые два примерно в 10:30 и третий в 10.46. Отмечается, что до Джанкойского военного аэродрома - 5 км.

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Во временно занятом оккупантами Мариуполе в Донецкой области утром прозвучали взрывы, фиксировали работу вражеской ПВО, также россияне подняли авиацию, сообщил в среду советник мэра города Петр Андрющенко.

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