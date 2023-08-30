Ранок у Маріуполі розпочався з вибухів, ворог підняв авіацію - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі у Донецькій області вранці пролунали вибухи, фіксували роботу ворожої ППО, також росіяни підняли авіацію, повідомив у середу радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Маріуполь. Звуки вибухів. Зафіксовано работу ППО окупантів над Центральним та Кальміуським районами міста. Одночасно авіація окупантів пішла з напряму Ростова-на-Дону. Предбавовна на марші, рівень тривожності зростає. Гарний початок дня", - написав Андрющенко у Telegram.
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Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.