Утро в Мариуполе началось со взрывов, враг поднял авиацию - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Во временно занятом оккупантами Мариуполе в Донецкой области утром прозвучали взрывы, фиксировали работу вражеской ПВО, также россияне подняли авиацию, сообщил в среду советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.
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"Мариуполь. Звуки взрывов. Зафиксирована работа ПВО оккупантов над Центральным и Кальмиусским районами города. Одновременно авиация оккупантов ушла с направления Ростова-на-Дону. Предхлопок на марше, уровень тревожности растет. Хорошее начало дня", - написал Андрющенко в Telegram.
Напомним
Силы обороны продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.