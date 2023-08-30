В Криму пролунали потужні вибухи

Деталі

Кримські Tg- канали з посиланням на місцевих жителів публікують фотографії в небі ракет в районі села Зарічне під Джанкоєм, та повідомляють про три потужні вибухи, перші два приблизно о 10:30 і третій о 10.46. Зазначається, що до Джанкойського військового аеродрому - 5 км.

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У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі у Донецькій області вранці пролунали вибухи, фіксували роботу ворожої ППО, також росіяни підняли авіацію, повідомив у середу радник мера міста Петро Андрющенко.

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