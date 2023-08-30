В Криму пролунали потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Місцеві Tg- канали повідомляють про потужні вибухи в Джанкойському районі неподалік аеродрому. Зазначається, що чути було і в Красноперекопському районі, передає УНН.
Деталі
Кримські Tg- канали з посиланням на місцевих жителів публікують фотографії в небі ракет в районі села Зарічне під Джанкоєм, та повідомляють про три потужні вибухи, перші два приблизно о 10:30 і третій о 10.46. Зазначається, що до Джанкойського військового аеродрому - 5 км.
Доповнення
У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі у Донецькій області вранці пролунали вибухи, фіксували роботу ворожої ППО, також росіяни підняли авіацію, повідомив у середу радник мера міста Петро Андрющенко.
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