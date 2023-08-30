У російському брянську дрон вразив завод, який виробляє деталі для "Іскандерів" - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Над брянськом, в росії, у ніч на 30 серпня один із безпілотників упав на територію заводу «Кремній ЕЛ», який виготовляє деталі для ворожих систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер". Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє УНН.
Деталі
По даним ASTRA, збитий вночі в брянську БПЛА впав у районі заводу "Кремній ЕЛ", де потім почалася пожежа.
російські ЗМІ зазначають, що "Кремній ЕЛ" - це один із найбільших виробників мікроелектроніки в росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби міноборони рф.
Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Созвездие" і "Вега". Він виготовляє деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок падіння безпілотника у ніч на 30 серпня було пошкоджено будівлю слідчого комітету. Також два БПЛА, як повідомляють росЗМІ, намагалися атакувати міську телевежу.
Додамо
Уночі 30 серпня росія заявила про атаку на 6 регіонів:
• близько 0.30 мск губернатор повідомив про відбиття атаки дронів на аеропорт у пскові.
• близько 1.45 міноборони росії повідомило про знищення трьох українських дронів у брянській області та одного – в орловській.
• близько 2.00 мск ще один дрон нібито знищили над калузькою областю;
• близько 3.10 міноборони росії повідомило, що український безпілотник збили і над рязанською областю
• близько 3.10 в окупованому Криму була атака безпілотників з моря.
• близько 4 ранку був нібито збитий безпілотник у рузскому районі московської області.