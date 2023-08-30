В российском брянске дрон поразил завод, который производит детали для "Искандеров" - росСМИ

Детали

По данным ASTRA, сбитый ночью в брянске БПЛА упал в районе завода "Кремний ЭЛ", где затем начался пожар.

российские СМИ отмечают, что "Кремний ЭЛ" - это один из крупнейших производителей микроэлектроники в россии. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды минобороны рф.

Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Он изготавливает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате падения беспилотника в ночь на 30 августа было повреждено здание следственного комитета. Также два БПЛА, как сообщают росСМИ, пытались атаковать городскую телебашню.

Добавим

Ночью 30 августа россия заявила об атаке на 6 регионов:

• около 0.30 мск губернатор сообщил об отражении атаки дронов на аэропорт в пскове.

• около 1.45 минобороны россии сообщило об уничтожении трех украинских дронов в брянской области и одного – в орловской.

• около 2.00 мск еще один дрон якобы уничтожили над калужской областью;

• около 3.10 минобороны россии сообщило, что украинский беспилотник сбили и над рязанской областью

• около 3.10 в оккупированном Крыму была атака беспилотников с моря.

• около 4 утра был якобы сбит беспилотник в рузском районе московской области.