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Атака дронів на російський брянськ: влада заявляє про пошкодження будівлі слідчого комітету

Атака дронів на російський брянськ: влада заявляє про пошкодження будівлі слідчого комітету

Київ • УНН

 • 525973 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Влада брянська заявила, що внаслідок падіння безпілотника у ніч на 30 серпня було пошкоджено будівлю слідчого комітету. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні над брянськом було збито 4 безпілотних літальних апарати. Внаслідок знищення одного з них, у будівлі слідчого управління слідчого комітету по брянській області вибило скло»,- йдеться у повідомленні адміністрації міста.

Зазначається, що за попередньою інформацією, постраждалих нібито немає.

Доповнення

Також два БПЛА, як повідомляють росЗМІ, намагалися атакувати міську телевежу.

Додамо

Уночі 30 серпня росія заявила про атаку на 6 регіонів:
• близько 0.30 мск губернатор повідомив про відбиття атаки дронів на аеропорт у пскові.
• близько 1.45 міноборони росії повідомило про знищення трьох українських дронів у брянській області та одного – в орловській.
• близько 2.00 мск ще один дрон нібито знищили над калузькою областю;
• близько 3.10 міноборони росії повідомило, що український безпілотник збили і над рязанською областю
• близько 3.10 в окупованому Криму була атака безпілотників з моря.
• близько 4 ранку був нібито збитий безпілотник у рузскому районі московської області.

Нагадаємо

Уночі 30 серпня очевидці повідомляли про звуки вибухів у брянській області та звуки, схожі на роботу ППО.

У міноборони росії заявляли, що три з безпілотників буцімто знищили над брянською областю.

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