Атака дронов на российский брянск: власти заявляют о повреждении здания следственного комитета

Цитата

"Сегодня над брянском было сбито 4 беспилотных летательных аппарата. Вследствие уничтожения одного из них, в здании следственного управления следственного комитета по брянской области выбило стекло», - говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что по предварительной информации, пострадавших якобы нет.

Дополнение

Также два БПЛА, как сообщают росСМИ, пытались атаковать городскую телебашню.

Добавим

Ночью 30 августа россия заявила об атаке на 6 регионов:

• около 0.30 мск губернатор сообщил об отражении атаки дронов на аэропорт в пскове.

• около 1.45 минобороны россии сообщило об уничтожении трех украинских дронов в брянской области и одного – в орловской.

• около 2.00 мск еще один дрон якобы уничтожили над калужской областью;

• около 3.10 минобороны россии сообщило, что украинский беспилотник сбили и над рязанской областью

• около 3.10 в оккупированном Крыму была атака беспилотников с моря.

• около 4 утра был якобы сбит беспилотник в рузском районе московской области.

Напомним

Ночью 30 августа очевидцы сообщали о звуках взрывов в брянской области и звуках, похожих на работу ПВО.

В минобороны россии заявляли, что три из беспилотников якобы уничтожили над брянской областью.