В оккупированном Россией Крыму из-за пожара на энергоподстанциях без света осталось более 50 тысяч потребителей. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пожар произошел на энергообъектах в районе 450 квартала, горы Митридат и сел Осовины и Бондаренково. В связи с этим Керчь и пригород обесточены.

Предварительно без света остались около 53 тысяч потребителей. Кроме того, сообщается, что в части Крыма нет воды.

Тем временем местные жители публикуют в сети фото последствий пожара. На обнародованных кадрах видно, что над городом поднимается столб дыма.

Дополнение

Оккупационные власти полуострова уже признали проблемы с энергоснабжением. В частности, так называемый первый заместитель министра энергетики Владимир Воронкин заявил, что обесточен ряд населенных пунктов полуострова.

По его словам, сейчас оценивают ущерб, но свет обещают вернуть в течение следующих трех часов.

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