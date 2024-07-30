Киев • УНН
В оккупированном Крыму из-за пожара на энергообъектах без электричества осталось более 50 тысяч потребителей. Обесточены Керчь и пригород, в части полуострова нет воды.
В оккупированном Россией Крыму из-за пожара на энергоподстанциях без света осталось более 50 тысяч потребителей. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что пожар произошел на энергообъектах в районе 450 квартала, горы Митридат и сел Осовины и Бондаренково. В связи с этим Керчь и пригород обесточены.
Предварительно без света остались около 53 тысяч потребителей. Кроме того, сообщается, что в части Крыма нет воды.
Тем временем местные жители публикуют в сети фото последствий пожара. На обнародованных кадрах видно, что над городом поднимается столб дыма.
Дополнение
Оккупационные власти полуострова уже признали проблемы с энергоснабжением. В частности, так называемый первый заместитель министра энергетики Владимир Воронкин заявил, что обесточен ряд населенных пунктов полуострова.
По его словам, сейчас оценивают ущерб, но свет обещают вернуть в течение следующих трех часов.
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