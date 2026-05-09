Помощник российского диктатора юрий ушаков заявил, что в трехсторонних переговорах по Украине сделана пауза, по следующим раундам договоренностей не достигнуто, однако, по его словам, Киев "знает, что нужно сделать, чтобы они состоялись". Об этом ушаков заявил российским "медиа", передает УНН.

О переговорах никто не говорил, пока сделана пауза, и по следующему раунду договоренностей не достигнуто - сказал ушаков, указав, что переговоры, "видимо, возобновятся".

Он добавил, что неизвестно, когда переговоры могут возобновиться.

Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в виду в первую очередь украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным - добавил ушаков.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что выход на мирное соглашение по Украине займет много времени.