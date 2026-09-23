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В Кремле заявили о готовности путина встретиться с Трампом

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Песков заявил, что путин и Трамп готовы к новой встрече, но договорённостей нет. В кремле не видят условий для переговоров с Украиной.

В Кремле заявили о готовности путина встретиться с Трампом

Президент россии владимир путин готов к новой встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков. В то же время, по его словам, конкретных договорённостей о встрече лидеров пока нет, пишет УНН.

Детали

По его словам, оба политика в своих телефонных разговорах "всегда подчёркивают готовность" к встрече.

"Президенты путин и Трамп в своих телефонных разговорах всегда подчёркивают готовность при необходимости впоследствии провести ещё одну встречу", — сказал представитель кремля.

В то же время он отметил, что "пока по каким-либо встречам на высшем уровне никакой конкретики нет".

Говоря о возобновлении мирных переговоров с Украиной, он заявил, что в настоящее время российские власти не видят для этого "предпосылок".

"Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет", - сказал он.

"Если будет необходимо" - Трамп ответил, применит ли санкции против рф22.09.26, 18:45 • 6156 просмотров

По словам пескова, россия сохраняет "свою открытость" к дипломатическому урегулированию, однако не видит того же с противоположной стороны.

"Продолжается милитаризация Украины. Европейские государства пытаются находить всё новые и новые деньги для закупки вооружений. Киевский режим продолжает свою достаточно террористическую активность", - отметил он.

Он также прокомментировал возможность личной встречи путина с Зеленским, вновь заявив, что для этого украинскому лидеру придётся приехать в москву.

"Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения необходимо принять. В противном случае проводить встречи на высшем уровне до того, как (будет — ред.) проведена работа на экспертном уровне, нецелесообразно", — подчеркнул песков.

путин готов встретиться, чтобы положить конец войне в Украине — Трамп22.09.26, 21:12 • 6796 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина