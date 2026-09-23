У кремлі заявили про готовність путіна зустрітися з Трампом

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Президент росії володимир путін готовий до нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, заявив прессекретар кремля дмитро пєсков. Водночас, за його словами, конкретних домовленостей щодо зустрічі лідерів наразі немає, пише УНН.

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За його словами, обидва політики у своїх телефонних розмовах "завжди наголошують на готовності" до зустрічі.

"Президенти путін і Трамп у своїх телефонних розмовах завжди наголошують на готовності за потреби згодом провести ще одну зустріч", — сказав представник кремля.

Водночас він зазначив, що "поки щодо якихось зустрічей на найвищому рівні жодної конкретики немає".

Говорячи про поновлення мирних перемовин з Україною, він заявив, що наразі російська влада не бачить для цього "передумов".

"Поки жодних передумов для виходу на мирний трек переговорів немає", — сказав він.

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За словами пєскова, росія зберігає "свою відкритість" до дипломатичного врегулювання, однак не бачить того самого з протилежного боку.

"Триває мілітаризація України. Європейські держави намагаються знаходити дедалі нові й нові гроші для закупівлі озброєнь. Київський режим продовжує свою достатньо терористичну активність", — зазначив він.

Він також прокоментував можливість особистої зустрічі путіна із Зеленським, знову заявивши, що для цього українському лідеру доведеться приїхати до москви.

"Усі необхідні гарантії безпеки йому будуть надані. Він чудово знає, які рішення потрібно ухвалити. В іншому випадку проводити зустрічі на найвищому рівні до того, як (буде – ред.) проведена робота на експертному рівні, недоцільно", — наголосив пєсков.

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