В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что москва не оставит без ответа возможное разрешение Украине наносить удары вглубь территории рф. В Центре противодействия дезинформации при СНБО назвали такие угрозы "пшиком", сообщает УНН.

"Она будет соответствующей", - сказал песков об ответе москвы, добавив при этом, что „на все эти действия специальная военная операция и является ответом".

В Центре противодействия дезинформации отреагировали на заявление пескова.

Угрозы пескова "ответом" на удары западным оружием по территории россии - это просто пшик. Сейчас россияне вынуждены будут информационно объяснять собственному населению, почему внезапно и успешно начали выноситься военные объекты рф с большой интенсивностью - указали в ЦПД при СНБО.

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