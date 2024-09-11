В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали
Киев • УНН
Песков заявил об ответе на возможное разрешение на удары Украины по территории рф. Центр противодействия дезинформации при СНБО назвал эти угрозы «пшиком» и указал, что россияне вынуждены будут объяснять уничтожение своих военных объектов.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что москва не оставит без ответа возможное разрешение Украине наносить удары вглубь территории рф. В Центре противодействия дезинформации при СНБО назвали такие угрозы "пшиком", сообщает УНН.
"Она будет соответствующей", - сказал песков об ответе москвы, добавив при этом, что „на все эти действия специальная военная операция и является ответом".
В Центре противодействия дезинформации отреагировали на заявление пескова.
Угрозы пескова "ответом" на удары западным оружием по территории россии - это просто пшик. Сейчас россияне вынуждены будут информационно объяснять собственному населению, почему внезапно и успешно начали выноситься военные объекты рф с большой интенсивностью
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