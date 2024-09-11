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У кремлі пригрозили відповіддю на дозвіл ударів по території рф: у ЦПД при РНБО відреагували

У кремлі пригрозили відповіддю на дозвіл ударів по території рф: у ЦПД при РНБО відреагували

Київ • УНН

 • 48282 перегляди

пєсков заявив про відповідь на можливий дозвіл на удари України по території рф. Центр протидії дезінформації при РНБО назвав ці погрози "пшиком" і вказав, що росіяни змушені будуть пояснювати знищення своїх військових об'єктів.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що москва не залишить без відповіді можливий дозвіл Україні завдавати ударів углиб території рф. У Центрі протидії дезінформації при РНБО назвали такі погрози "пшиком", повідомляє УНН.

"Вона буде відповідною", - сказав пєсков про відповідь москви, додавши при цьому, що "на всі ці дії спеціальна військова операція і є відповіддю".

У Центрі протидії дезінформації відреагували на заяву пєскова.

Погрози пєскова "відповіддю" на удари західною зброєю по території росії - це просто пшик. Зараз росіяни вимушені будуть інформаційно пояснювати власному населенню, чому раптово і успішно почали виноситися воєнні об‘єкти рф з великою інтенсивністю

- вказали в ЦПД при РНБО.

Байден: США вже зараз працюють над зняттям обмежень щодо далекобійної зброї для України11.09.24, 00:46 • 20391 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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