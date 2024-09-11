У кремлі пригрозили відповіддю на дозвіл ударів по території рф: у ЦПД при РНБО відреагували
Київ • УНН
пєсков заявив про відповідь на можливий дозвіл на удари України по території рф. Центр протидії дезінформації при РНБО назвав ці погрози "пшиком" і вказав, що росіяни змушені будуть пояснювати знищення своїх військових об'єктів.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що москва не залишить без відповіді можливий дозвіл Україні завдавати ударів углиб території рф. У Центрі протидії дезінформації при РНБО назвали такі погрози "пшиком", повідомляє УНН.
"Вона буде відповідною", - сказав пєсков про відповідь москви, додавши при цьому, що "на всі ці дії спеціальна військова операція і є відповіддю".
У Центрі протидії дезінформації відреагували на заяву пєскова.
Погрози пєскова "відповіддю" на удари західною зброєю по території росії - це просто пшик. Зараз росіяни вимушені будуть інформаційно пояснювати власному населенню, чому раптово і успішно почали виноситися воєнні об‘єкти рф з великою інтенсивністю
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