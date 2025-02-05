В кремле подтвердили интенсификацию контактов с США по войне рф в Украине
Киев • УНН
Песков заявил об увеличении контактов между ведомствами по урегулированию российско-украинской войны. Представитель кремля отказался раскрывать детали переговоров.
В рф подтвердили об увеличении контактов по урегулированию войны россии в Украине - пресс-секретарь кремля Песков отметил о работе по линии отдельных ведомств. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу, ничего сказать другого
Среди прочего, спикер кремля ответил на вопрос, относительно того:
Считает ли путин Зеленского врагом:
Здесь не может и не должно быть места эмоциям.
Напомним,
президент рф в интервью российскому госСМИ заявил о деловых и доверительных отношениях с Дональдом Трампом. Также путин охарактеризовал эти отношения как прагматичные.
Президент Зеленский заявил о невозможности компромиссов по суверенитету Украины. Зеленский подчеркнул готовность к завершению горячей фазы войны через военные и дипломатические инструменты.
Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"05.02.25, 08:49 • 56088 просмотров