У кремлі підтвердили інтенсифікацію контактів з США щодо війни рф в Україні

В рф підтвердили про збільшення контактів щодо врегулювання війни росії в Україні - прессекретар кремля пєсков зазначив про роботу по лінії окремих відомств. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Контакти по лінії окремих відомств дійсно є, і останнім часом вони інтенсифікувалися. Але якихось інших деталей я вам сказати не можу, нічого сказати іншого