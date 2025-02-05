У кремлі підтвердили інтенсифікацію контактів з США щодо війни рф в Україні
Київ • УНН
пєсков заявив про збільшення контактів між відомствами щодо врегулювання російсько-української війни. Представник кремля відмовився розкривати деталі переговорів.
В рф підтвердили про збільшення контактів щодо врегулювання війни росії в Україні - прессекретар кремля пєсков зазначив про роботу по лінії окремих відомств. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Контакти по лінії окремих відомств дійсно є, і останнім часом вони інтенсифікувалися. Але якихось інших деталей я вам сказати не можу, нічого сказати іншого
Серед іншого, речник кремля відповів на питання, щодо того:
Чи вважає путін Зеленського ворогом:
Тут не може і не повинно бути місця емоціям.
Нагадаємо
президент рф в інтерв'ю російському держЗМІ заявив про ділові та довірчі відносини з Дональдом Трампом. Також путін охарактеризував ці стосунки як прагматичні.
Президент Зеленський заявив про неможливість компромісів щодо суверенітету України. Зеленський підкреслив готовність до завершення гарячої фази війни через військові та дипломатичні інструменти.
Трамп: США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України"05.02.25, 08:49 • 103673 перегляди