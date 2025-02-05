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Трамп: США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України"

Трамп: США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України"

Київ • УНН

 • 103673 перегляди

Дональд Трамп заявив про ведення переговорів для припинення війни. Він порівняв руйнування українських міст з Газою та навів суперечливі дані про втрати обох сторін.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України" і він "зробить все", щоб зупинити війну в Україні, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Деталі

Трамп у вівторок ввечері під час пресконференції у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу сказав, що через руйнування в Україні міста виглядають "так само погано, як Газа, і навіть гірше".

"Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше", – сказав Трамп і додав, що хоче, щоб "це припинилося".

Президент США сказав, що хоче припинити "абсолютну бійню", як він назвав війну на території України, яка розпочалася через російське широкомасштабне вторгнення, що триває вже майже три роки.

"Ми розмовляємо з росіянами, ми розмовляємо з українським керівництвом", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про мирний план для України, але він не повідомив жодних деталей свого плану.

Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне

- зазначив Трамп.

Він також не відповів на запитання, чи вимагатиме від росіян залишити територію України.

Трамп повторив свої слова про те, що щотижня він отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і "ці цифри вражають".

"Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, які, які цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося", – сказав він.

За словами Трампа, з українського боку йдеться 700 тисяч загиблих українських військових і "800 тисяч, а, можливо, і більше" – з російського боку.

Раніше

У вівторок Радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц в інтерв’ю каналу Fox News сказав, що ведеться підготовча робота для потенційної зустрічі з президента США Дональда Трампа із російських диктатором володимиром путіним, але він додав, що "не має нічого, щоб підтвердити".

Офіс Президента України повідомив, що Андрій Єрмак та Майк Волц обговорили "необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку російського повномасштабного вторгнення Україна втратила вбитими близько 45 100 військових, а російські втрати він оцінив у 300-350 тисяч убитими. 

Він додав, що є також близько 390 тисяч випадків поранень, але "кількість поранень більша, ніж кількість поранених", тому що одна людина могла отримати декілька поранень, повернувшись після лікування на поле бою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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