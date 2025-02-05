Трамп: США ведут «очень конструктивные переговоры по Украине»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут «очень конструктивные переговоры по Украине» и он «сделает все», чтобы остановить войну в Украине, пишет УНН со ссылкой на «Голос Америки».

Детали

Трамп во вторник вечером во время пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху сказал, что из-за разрушений в Украине города выглядят «так же плохо, как Газа, и даже хуже».

«Сейчас города в значительной степени разрушены. Мы говорим об очень печальном зрелище. Мы говорим о Газе. Что ж, многие из этих городов выглядят так же плохо, как Газа, а то и хуже», - сказал Трамп и добавил, что хочет, чтобы „это прекратилось“.

Президент США сказал, что хочет прекратить «абсолютную бойню», как он назвал войну на территории Украины, которая началась из-за российского широкомасштабного вторжения, которое длится уже почти три года.

«Мы разговариваем с русскими, мы разговариваем с украинским руководством», - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о мирном плане для Украины, но он не сообщил никаких деталей своего плана.

Мы ведем очень хорошие переговоры, и я думаю, что у нас это получится. Думаю, что-то будет, надеюсь, кардинальное - отметил Трамп.

Он также не ответил на вопрос, будет ли требовать от россиян покинуть территорию Украины.

Трамп повторил свои слова о том, что каждую неделю он получает отчеты о количестве солдат, которые погибли в Украине, и «эти цифры впечатляют».

«Когда вы слышите реальные цифры в Украине, какие, какие цифры, и это не учитывая разрушенные города и всех убитых людей. Поэтому я хочу, чтобы это остановилось», - сказал он.

По словам Трампа, с украинской стороны речь идет 700 тысяч погибших украинских военных и «800 тысяч, а, возможно, и больше» - с российской стороны.

Ранее

Во вторник Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Волц в интервью каналу Fox News сказал, что ведется подготовительная работа для потенциальной встречи с президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, но он добавил, что «не имеет ничего, чтобы подтвердить».

Офис Президента Украины сообщил, что Андрей Ермак и Майк Волц обсудили «необходимость организации личных контактов между президентами Украины и США в ближайшее время».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала российского полномасштабного вторжения Украина потеряла убитыми около 45 100 военных, а российские потери он оценил в 300-350 тысяч убитыми.

Он добавил, что есть также около 390 тысяч случаев ранений, но «количество ранений больше, чем количество раненых», потому что один человек мог получить несколько ранений, вернувшись после лечения на поле боя.