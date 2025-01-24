путін розповів про свої "довірчі" відносини з Трампом
Київ • УНН
президент рф в інтерв'ю російському держЗМІ заявив про ділові та довірчі відносини з Дональдом Трампом. Також путін охарактеризував ці стосунки як прагматичні.
Очільник кремля в інтерв'ю журналісту російського державного ЗМІ зазначив, що у нього завжди були ділові та, водночас, довірчі відносини з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
З нинішнім президентом США у мене завжди були ділові, виключно ділові, але водночас прагматичні стосунки та довірчі, я сказав би
Про це йдетья на сторінці у соцмережі журналіста теле-радіо компанії рф.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив про готовність росії до переговорів щодо України.