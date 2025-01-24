путін розповів про свої "довірчі" відносини з Трампом

Очільник кремля в інтерв'ю журналісту російського державного ЗМІ зазначив, що у нього завжди були ділові та, водночас, довірчі відносини з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

З нинішнім президентом США у мене завжди були ділові, виключно ділові, але водночас прагматичні стосунки та довірчі, я сказав би - заявив путін.

Про це йдетья на сторінці у соцмережі журналіста теле-радіо компанії рф.

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