путин рассказал о своих «доверительных» отношениях с Трампом
Киев • УНН
президент рф в интервью российскому госСМИ заявил о деловых и доверительных отношениях с Дональдом Трампом. Также путин охарактеризовал эти отношения как прагматичные.
Глава Кремля в интервью журналисту российского государственного СМИ отметил, что у него всегда были деловые и одновременно доверительные отношения с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматичные отношения и доверительные, я сказал бы
Об этом говорится на странице в соцсети журналиста теле-радио компании рф.
Напомним,
российский диктатор владимир путин заявил о готовности россии к переговорам по Украине.