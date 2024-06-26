Ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест бывшего министра обороны россии сергея шойгу и начальника генерального штаба вс рф валерия герасимова в кремле считают абсурдными, - москва заявляет о непризнании соответствующей юрисдикции. Пишет УНН со ссылкой на ВВС и росСМИ.

Детали

Выдача ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест бывшего министра обороны россии сергея шойгу и начальника генерального штаба вс рф валерия герасимова, с точки зрения москвы "не имеет правовых оснований".

Мы не признаем юрисдикцию этого суда, мы не являемся членами соответствующего статута. И соответственно мы не признаем эти ордера – заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков.

Ранее досудебная палата МУС выдала ордеры на арест шойгу и герасимова в связи с ударами по энергетической инфраструктуре Украины и причинению вреда мирным гражданам.

Также песков заявил, что выданные ордера относительно Шойгу и Герасимова "абсурдны", и напомнил в этом смысле про ордера, которые касались президента россии владимира путина и уполномоченного при главе государства по правам ребенка марии львовой-беловой.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента путина и детского омбудсмена львовой-беловой, в связи с ответственностью за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в российскую федерацию, пишет ВВС.

Напомним

Госдепартамент США поддерживает международные расследования преступлений России на Украине, включая выданные Международным уголовным судом ордера на арест бывшего министра обороны России Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова за зверства, совершенные во время незаконного вторжения.

Ранее УНН сообщал, что в Евросоюзе приветствовали решение о выдаче ордера на арест российского диктатора владимира путина и уполномоченного рф по правам ребенка марии львовой-беловой и призвали страны-участницы МУС к полному сотрудничеству