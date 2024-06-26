У кремлі не визнають ордери на арешт шойгу та герасімова
Київ • УНН
кремль не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і вважає ордери на арешт, видані щодо колишнього міністра оборони росії сергія шойгу і начальника генерального штабу валерія герасимова, абсурдними і такими, що не мають правових підстав.
Ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт колишнього міністра оборони росії сергія шойгу і начальника генерального штабу зс рф валерія герасимова в кремлі вважають абсурдними, - москва заявляє про невизнання відповідної юрисдикції. Пише УНН із посиланням на ВВС і росЗМІ.
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Видача ордерів Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт колишнього міністра оборони росії сергія шойгу і начальника генерального штабу зс рф валерія герасимова, з точки зору москви "не має правових підстав".
Ми не визнаємо юрисдикцію цього суду, ми не є членами відповідного статуту. І відповідно ми не визнаємо ці ордери
Раніше досудова палата МКС видала ордери на арешт шойгу і герасимова у зв'язку з ударами по енергетичній інфраструктурі України і заподіянню шкоди мирним громадянам.
Також пєсков заявив, що видані ордери щодо шойгу і герасимова "абсурдні", і нагадав в цьому сенсі про ордери, які стосувалися президента росії володимира путіна і уповноваженого при главі держави з прав дитини марії львової-бєлової.
17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт президента путіна і дитячого омбудсмена львової-бєлової, у зв'язку з відповідальністю за військовий злочин у формі незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих територій України в російську федерацію, пише ВВС.
Нагадаємо
Держдепартамент США підтримує міжнародні розслідування злочинів Росії на Україні, включаючи видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Шойгу і начальника Генерального штабу Герасимова за звірства, скоєні під час незаконного вторгнення.
Раніше УНН повідомляв, що в Євросоюзі привітали рішення про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна і уповноваженого рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової і закликали країни-учасниці МКС до повної співпраці