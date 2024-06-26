США поддерживают ряд международных расследований преступлений страны-агрессора РФ в Украине, включая расследование, которое проводит Международный уголовный суд. Об этом, комментируя выдачу МУС ордера на арест для бывшего министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

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Мы четко заявили, что российские войска во время незаконного вторжения в Украину совершали зверства, и за эти зверства они должны ответить подчеркнул Миллер.

Напомним

Владимир Зеленский заявлял, что после выдачи МУС ордера на арест путь в Гаагу для Шойгу и Герасимова открыт.

"Надеемся увидеть их за решеткой": Зеленский приветствовал ордера МУС на арест шойгу и герасимова