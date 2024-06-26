Госдепартамент США поддерживает международные расследования преступлений России на Украине, включая выданные Международным уголовным судом ордера на арест бывшего министра обороны России Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова за зверства, совершенные во время незаконного вторжения.
США поддерживают ряд международных расследований преступлений страны-агрессора РФ в Украине, включая расследование, которое проводит Международный уголовный суд. Об этом, комментируя выдачу МУС ордера на арест для бывшего министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН.
детали
Мы четко заявили, что российские войска во время незаконного вторжения в Украину совершали зверства, и за эти зверства они должны ответить
Напомним
Владимир Зеленский заявлял, что после выдачи МУС ордера на арест путь в Гаагу для Шойгу и Герасимова открыт.
"Надеемся увидеть их за решеткой": Зеленский приветствовал ордера МУС на арест шойгу и герасимова25 июня 2024, 12:52 • 27443 просмотра