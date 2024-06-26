У Держдепі США прокоментували ордери МКС на арешт Шойгу й Герасимова
Київ • УНН
Держдепартамент США підтримує міжнародні розслідування злочинів Росії на Україні, включаючи видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Шойгу і начальника Генерального штабу Герасимова за звірства, вчинені під час незаконного вторгнення.
США підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів країни-агресора РФ в Україні, включно з розслідуванням, яке проводить Міжнародний кримінальний суд. Про це, коментуючи видавання МКС ордера на арешт для колишнього міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає УНН.
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Ми чітко заявили, що російські війська під час незаконного вторгнення в Україну вчиняли звірства, і за ці звірства вони мають відповісти
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявляв, що після видавання МКС ордера на арешт шлях до Гааги для Шойгу та Герасимова відкрито.
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