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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Держдепі США прокоментували ордери МКС на арешт Шойгу й Герасимова

Київ • УНН

 • 32072 перегляди

Держдепартамент США підтримує міжнародні розслідування злочинів Росії на Україні, включаючи видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Шойгу і начальника Генерального штабу Герасимова за звірства, вчинені під час незаконного вторгнення.

У Держдепі США прокоментували ордери МКС на арешт Шойгу й Герасимова

США підтримують низку міжнародних розслідувань злочинів країни-агресора РФ в Україні, включно з розслідуванням, яке проводить Міжнародний кримінальний суд. Про це, коментуючи видавання МКС ордера на арешт для колишнього міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Ми чітко заявили, що російські війська під час незаконного вторгнення в Україну вчиняли звірства, і за ці звірства вони мають відповісти

наголосив Міллер.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявляв, що після видавання МКС ордера на арешт шлях до Гааги для Шойгу та Герасимова відкрито.

"Сподіваємося побачити їх за ґратами": Зеленський привітав ордери МКС на арешт шойгу та герасимова25.06.24, 15:52 • 29348 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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