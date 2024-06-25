"Сподіваємося побачити їх за ґратами": Зеленський привітав ордери МКС на арешт шойгу та герасимова

Президент України привітав видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт ексміністра оборони і начальника генерального штабу росії, заявивши, що кожен злочинець, причетний до планування і завдання ударів по цивільним особам в Україні, повинен постати перед судом і бути за гратами.