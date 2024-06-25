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"Сподіваємося побачити їх за ґратами": Зеленський привітав ордери МКС на арешт шойгу та герасимова

Київ • УНН

 • 29348 перегляди

Президент України привітав видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт ексміністра оборони і начальника генерального штабу росії, заявивши, що кожен злочинець, причетний до планування і завдання ударів по цивільним особам в Україні, повинен постати перед судом і бути за гратами.

"Сподіваємося побачити їх за ґратами": Зеленський привітав ордери МКС на арешт шойгу та герасимова

Президент України Володимир Зеленський привітав видані Міжнародним кримінальним судом сьогоднішні ордери на арешт ексміністра оборони рф сергія шойгу та начальника генштабу рф валерія герасимова, вказавши, що кожен злочинець, причетний до планування та виконання ворожих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене, і що "ми сподіваємося побачити їх за ґратами", пише УНН.

Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві

- зазначив Президент у X.

Він зазначив, що обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань росією критичної цивільної інфраструктури в Україні. "Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні", - додав Глава держави.

Кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене. І ми сподіваємося побачити їх за ґратами

- вказав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогоднішнє рішення є "чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче". "Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності", - зауважив він.

"Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність - це єдиний спосіб покласти їм край", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

У вівторок, 24 червня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох осіб - ексміністра оборони рф сергія шойгу та начальника генштабу рф валерія герасимова.

Юлія Шрамко

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