Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал выданные Международным уголовным судом сегодняшние ордера на арест экс-министра обороны рф сергея шойгу и начальника генштаба рф валерия герасимова, указав, что каждый преступник, причастный к планированию и выполнению вражеских ударов, должен знать, что правосудие будет осуществлено, и что "мы надеемся увидеть их за решеткой", пишет УНН.

Приветствую сегодняшние ордера на арест, выданные Международным уголовным судом в отношении двух ключевых фигур в российском военном руководстве - отметил Президент в X.

Он отметил, что обоих обвиняют в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине во время безросудных бомбардировок россией критической гражданской инфраструктуры в Украине. "Эти варварские ракетные и дроновые удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб по всей Украине", - добавил Глава государства.

Каждый преступник, участвующий в планировании и выполнении этих ударов, должен знать, что правосудие будет осуществлено. И мы надеемся увидеть их за решеткой - указал Зеленский.

Президент отметил, что сегодняшнее решение является "четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно". "Оно четко демонстрирует, что ни одно воинское звание или двери кабинетов не могут защитить российских преступников от ответственности", - отметил он.

"Мы с нетерпением ждем дальнейших ордеров на арест, чтобы лишить россию ощущения безнаказанности. Ощущение, которое десятилетиями подпитывало российские преступления. Ответственность - это единственный способ положить им конец", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Во вторник, 24 июня, Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух человек - экс-министра обороны рф сергея шойгу и начальника генштаба рф валерия герасимова.