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МКС видав ордери на арешт шойгу та герасимова за ракетні удари рф по Україні

Київ • УНН

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Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова за ймовірні військові злочини, пов'язані з ракетними ударами по цивільній інфраструктурі України з жовтня 2022 по березень 2023 року.

МКС видав ордери на арешт шойгу та герасимова за ракетні удари рф по Україні

У вівторок, 24 червня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох осіб - Сергія Кужугетовича Шойгу (ексміністр оборони рф - ред.) та Валерія Васильовича Герасимова (начальник генштабу рф - ред.). Про це пише УНН з посиланням на заяву МКС.

Деталі

Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду (...) видала ордери на арешт двох осіб, пана Сергія Кужугетовича Шойгу та пана Валерія Васильовича Герасимова, у контексті ситуації в Україні за ймовірні міжнародні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року

- заявили в МКС.

Зазначається, що два ордери на арешт були видані за заявами, поданими стороною обвинувачення.

Палата досудового провадження ІІ вважала, що є обґрунтовані підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані збройними силами РФ по українській електроенергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року щонайменше до 9 березня 2023 року. За цей період збройні сили Росії завдали великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у різних місцях України

- йдеться в роз'ясненні МКС.

Також Палата досудового провадження встановила, що існують достатні підстави вважати, що стверджувані удари були спрямовані проти цивільних об'єктів. 

У МКС додають, що з огляду на російські ракетні обстріли "є обґрунтовані підстави вважати, що підозрювані навмисно завдали тяжких страждань або тяжких тілесних ушкоджень або психічному чи фізичному здоров'ю, таким чином несучи кримінальну відповідальність за злочин проти людяності інших нелюдських діянь".

Доповнення

В Офісі президента України, вже відреагували на рішення МКС. Зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак підкреслив, що це важливе рішення для України. 

Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Це напади на цивільні обʼєкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності. Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність

- наголошує Єрмак. 

Нагадаємо

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що представники 44 країн підкреслили важливість повної відповідальності Росії за злочини проти України – вони підтримали ідею створення спеціального трибуналу.

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