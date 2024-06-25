Во вторник, 24 июня, Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух человек - Сергея Кужугетовича Шойгу (экс-министр обороны рф - ред.) и Валерия Васильевича Герасимова (начальник генштаба рф - ред.). Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МУС.

Детали

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (...) выдала ордера на арест двух лиц, господина Сергея Кужугетовича Шойгу и господина Валерия Васильевича Герасимова, в контексте ситуации в Украине за возможные международные преступления, совершенные по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года - заявили в МКС.

Отмечается, что два ордера на арест были выданы по заявлениям, поданным стороной обвинения.

Палата досудебного производства ИИ считала, что есть обоснованные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные вооруженными силами РФ по украинской электроэнергетической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере до 9 марта 2023 года. За этот период вооруженные силы России нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в разных местах Украины - говорится в разъяснении МКС.

Также Палата досудебного производства установила, что существуют достаточные основания полагать, что утверждаемые удары были направлены против гражданских объектов.

В МУС добавляют, что учитывая российские ракетные обстрелы "есть обоснованные основания полагать, что подозреваемые намеренно нанесли тяжкие страдания или тяжкие телесные повреждения или психическому или физическому здоровью, таким образом неся уголовную ответственность за преступление против человечности других бесчеловечных деяний".

Дополнение

В Офисе президента Украины уже отреагировали на решение МКС. В частности, руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что это важное решение для Украины.

Ордеры касаются международных преступлений, совершенных в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Это нападения на гражданские объекты, энергетическую инфраструктуру, вред гражданским людям и объектам, а также преступления против человечности.Шойгу и Герасимов несут индивидуальную ответственность - подчеркивает Ермак.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представители 44 стран подчеркнули важность полной ответственности России за преступления против Украины - они поддержали идею создания специального трибунала.